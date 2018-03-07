Дьявольская музыка Джузеппе Тартини

Начинается цикл программ, посвящённый великим скрипачам прошлого. Первую встречу нашу встречу открывает одно из самых удивительных имён в истории музыки, Джузеппе Тартини.
Джузеппе Тартини не только великий итальянский скрипач, но и талантливый композитор.
Михаил Казаник: "Это не просто композитор, это миф".
Большинству людей, которым известно мало музыки Тартини, тем не менее известна знаменитая история, о том, как дьявол наиграл музыканту свою музыку, которую он услышал во сне. Это была "Sonate du diable", что означает "Дьявольская соната". Это и другие произведения Тартини, его творчество и жизнь в сегодняшней программе.
Эфир 7 марта 2018 года в 18:30 (мск)