Дьявольская музыка Джузеппе Тартини

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Начинается цикл программ, посвящённый великим скрипачам прошлого. Первую встречу нашу встречу открывает одно из самых удивительных имён в истории музыки, Джузеппе Тартини.

Джузеппе Тартини не только великий итальянский скрипач, но и талантливый композитор.

Михаил Казаник: "Это не просто композитор, это миф".

Большинству людей, которым известно мало музыки Тартини, тем не менее известна знаменитая история, о том, как дьявол наиграл музыканту свою музыку, которую он услышал во сне. Это была "Sonate du diable", что означает "Дьявольская соната". Это и другие произведения Тартини, его творчество и жизнь в сегодняшней программе.

Эфир 7 марта 2018 года в 18:30 (мск)