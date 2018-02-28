Невиданное явление Иоганнес Брамс. Программа вторая

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник продолжает марафон – путешествие по европейскому симфонизму, то есть по истории развития симфонического оркестра, симфонии и творчеству величайших европейских симфонистов.

Михаил Казиник: «Обратите внимание на количество симфоний, которые написали великие композиторы: Гайдн – 104, Моцарт – уже 41, Бетховен – только 9. Из четырех, можно сказать пяти, симфоний Мендельсона только две в репертуаре оркестров – «Шотландская» и «Итальянская». Практически из всего, что написал Берлиоз, единственная его «Фантастическая симфония» является одним из столбовых творений симфонической музыки. Шуберт, у которого в основном исполняли «Неоконченную» симфонию и «Большую» до мажорную, и ещё одна си-бемоль мажорная Пятая симфония, ‑ то есть три. Но со временем, постепенно творчество Шуберта всё более открывается и становится ясно, что все симфонии Шуберта, включая последнюю, - это и девятая, десятая, не понятно сколько же симфоний. То есть у романтиков становится не понятно, сколько же реально симфоний.

Брамс – величайший симфонист. Если провести линию абсолютно величайших симфонистов, то это Гайдн – Моцарт – Бетховен – Шуберт – Брамс».

Эфир 28 февраля 2018 года в 18:30 (мск)