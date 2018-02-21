Невиданное явление Иоганнес Брамс

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Продолжается наш многонедельный марафон, посвящённый развитию европейского симфонизма, европеской симфонии. Михаил Казиник в этот раз расскажет о немецком композиторе и пианисте, одном из главных представителей периода романтизма, Иоганнесе Брамсе.

Иоганнес Брамс один из тех композиторов о чьих симфониях, по общему от них впечатлению, нельзя сказать, чтобы он находился под влиянием кого-либо из предшественников. Благодаря упорному труду и таланту ему удалось выработать свой оригинальный стиль.

Михаил Казиник: "Брамс - это невиданное явление. Настолько невиданное, что охватить его невозможно как Баха, как священное писание различных религий. Потому что Брамс для меня не композитор только, а это целое явление".

Михаил Казиник: "У Брамса оркестр - это один гений, один человек".

И чтобы в этом убедиться, мы предлагаем вам послушать 3 часть 3 симфонии, а так же узнать о творчестве и жизни одного из главных представителей романтизма.

Эфир 21 февраля 2018 года в 18:30 (мск)