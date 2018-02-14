Симфонии Шумана

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник продолжает разговор об одном из самых значительных явлений европейской культуры, о симфонизме и о симфониях. Радио "Орфей" рассказывает дальше о лучших симфониях известных композиторов, и сегодня речь пойдёт о Роберте Шумане.

Роберт Шуман немецкий композитор, педагог и влиятельный музыкальный критик. Он широко известен как один из самых выдающихся композиторов эпохи романтизма. В его четырёх симфониях, о которых пойдёт речь в нашем программе, преобладают светлые, жизнерадостные настроения. Значительное место в них занимают эпизоды песенного, танцевального, лирико-картинного характера.

Михаил Казиник: "Когда Шуман касался оркестра он звучал тускловато. И всё то, что Шуман делал на рояле, он не мог перенести в оркестр. Он чувствовал это одним образом, а получалось другим. Поэтому с одной стороны можно сказать, что Шуман не симфонист. Но тем не менее, если взять его "Весеннюю" симфонию и "Рейнскую", то, конечно же, эти симфонии, несмотря на некоторые недостатки в оркестровке, мы видим, что мелодизм Шумана настолько феноменален, что он побеждает".

Эфир 14 февраля 2018 года в 18:30 (мск)