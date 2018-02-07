"Фантастическая симфония" Гектора Берлиоза

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

В сегодняшнюю встречу с Михаилом Казиником, посвящённую развитию симфонизма, мы поговорим о Гекторе Берлиозе. Речь пойдёт о французском композиторе, дирижёре, музыкальном писателе периода романтизма.

Михаил Казиник: "Место Берлиоза совершенно особое. И его "Фантастическая симфония" имеет такое же значение в истории музыки, как через почти сто лет в ней играла роль "Весна священная" Игоря Стравинского. Это было такое же открытие, оркестровое потрясение, такое же неприятие всех академических кругов, всех любителей музыки. Потому что Берлиоз стоит особняком во всей истории именно оркестровой симфонической музыки".

Эфир 7 февраля 2018 года в 18:30 (мск)