Великое завещание Бетховена

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

В цикле передач «Музыка, которая вернулась» Михаил Казиник поднимает очень большую и важную тему – быть может, основополагающую для всей академической музыки. Ведь речь идет об «одном из самых великих достижений человеческой цивилизации» – симфоническом оркестре…

Михаил Казник: «Существует целое понятие – симфонический оркестр. Почему он так называется? Потому что играет симфонии? Нет. Есть еще более глубокое понятие – симфонизм. А что такое симфонизм? Это, наверное, вообще вершина всей культуры. Симфонизм – это не только музыка, которую играет симфонический оркестр; слово и понятие “симфонизм” применимо часто и к сонате, и к трио, и к квартету, и к секстету… Так, что же такое симфонизм? Это прорастание зерна – это постоянный и неуклонный процесс развития мысли. А мысль в музыке может быть оформлена, например, только одним мотивом, как в Пятой симфонии Бетховена, или двумя-тремя аккордами, как в третьей симфонии Бетховена. Мысль может быть выражена мелодией, которая, развиваясь, порождает новые мелодии, как в Четвертой симфонии Брамса. Мысль может быть задана ритмической формулой, как в знаменитом Скрипичном концерте Людвига ван Бетховена…»

Именно он, непревзойденный гений музыкального мышления, один из величайших композиторов в истории, Людвиг ван Бетховен – герой нынешней программы. Его девять симфоний составляют библию всей музыки, где он, как утверждает Михаил Казиник, «завершил показ формирования симфонического оркестра»…

Эфир 24 января 2018 года в 18:30 (мск)