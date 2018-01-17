Поющий Шуберт

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Франц Шуберт – композитор, который стоит особняком от всех остальных. Его музыка редко звучала при жизни, а сам он так и не услышал ни одной из своих симфоний исполненной. Зато, не имея публики, Шуберту удалось избежать в своем творчестве того, что называлось бы бизнесом или расчетом, – считает Михаил Казиник…

В программе, продолжающей цикл о симфоническом оркестре, он предлагает рассмотреть первую часть «Большой» до-мажорной симфонии композитора. При жизни автора она не исполнялась публично и не была опубликована. Лишь спустя десять лет после смерти Шуберта, в 1838 году, Роберт Шуман нашёл партитуру симфонии среди бумаг брата композитора. Через год после этого «Большая» до-мажорная симфония была впервые исполнена в Лейпциге — оркестром Гевандхауза под управлением Феликса Мендельсона.

Михаил Казиник: «Оркестр Шуберта – это уже не просто созвучия. Это герои – лирические герои его песен. Ведь на самом деле песенность и песни – это самое главное, что есть в творчестве Шуберта. И симфонии у него – это тоже огромные, грандиозные песни. Их может петь простой подмастерье, прекрасная женщина или ветер, горы, снег… У Шуберта всё поет. И вы услышите, как меняются тембры, когда каждый инструмент или группы инструментов то и дело меняют свое артистическое состояние…»

Эфир 17 января 2018 года в 18:30 (мск)