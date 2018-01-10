Лики Моцарта

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

После бетховенской программы на прошлой неделе мы возвращаемся к Моцарту. Подождите, – скажете вы, – почему возвращаемся, ведь с точки зрения хронологии всё верно? Однако Михаил Казииник не был бы самим собой, если бы не замыслил нечто особенное…

Михаил Казиник: «Во-первых, оркестр Гайдна, Моцарта и Бетховена более един, чем разен. У всех них сформировался тот самый совершенный оркестр, который кульминировал у Бетховена, но у Моцарта он приобрел черты, которых уже не будет ни у Бетховена, ни у кого другого. В этом отношении Моцарт стоит особняком. И наша сегодняшняя задача – показать не только оркестр у Моцарта, но и одно из великих моцартовских чудес…»

Вы услышите фрагменты двух симфоний семнадцатилетнего композитора. Одна из них воплощает «чудо итальянского и практически бесконфликтного Моцарта», а в другой прорывается наружу «темная и невероятно таинственная сущность моцартовского духа». И всё бы ничего, если бы не одно “но” – время написания этих симфоний разделяет всего два дня…

Эфир 10 января 2018 года в 18:30 (мск)