И снова Бетховен…

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

В разговоре о симфоническом оркестре Михаил Казиник вновь возвращается к Бетховену. Вы услышите фрагменты очень знаменитого сочинения, анализ которого приведет нас к поразительным откровениям…

Михаил Казиник: «Я снова хочу вернуться к Бетховену. Во-первых, потому что считаю, что бетховенский оркестр есть некая вершина развития симфонического оркестра и вершина развития симфонизма как такового. Потому что после него, кто бы ни писал, кто бы ни оркестровал, все жили с оглядкой на великого Бетховена. Даже Малер и Брукнер – два последних симфониста XIX века – тоже опирались на бетховенский оркестр. И на этот раз в качестве примера для глубоко анализа я хочу взять вторую часть Пятой симфонии Бетховена».

Шаг за шагом проследим, как взаимодействуют между собой инструменты, и познаем глубины человеческой мудрости…

«Если бы можно было облечь эту музыку в слова, то получился бы величайший на земле учебник мудрости…»