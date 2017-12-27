Романтическая идея Гайдна

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник продолжает размышлять о мире симфонической музыки и эволюции симфонического оркестра в творчестве разных композиторов. На этот раз нас ждет встреча с оркестром первого в плеяде венских классиков – Йозефа Гайдна…

«В искусстве мы всегда у цели», – говорит Михаил Казиник. – Скажем, математика времен Баха проще математики времен Шостаковича, но музыка времен Шостаковича не сложнее музыки Баха».

Однако барочный оркестр всё-таки проще, чем оркестр поздних венских классиков или романтиков. Чтобы понять это – рассмотрим оркестр Йозефа Гайдна на примере его знаменитой Симфонии №45 – «Прощальной».

Михаил Казиник: «Музыка первой части этой симфонии выходит за пределы всех традиций ранней венской классики. Что делает Гайдн? К барочной струнной группе оркестра он добавляет духовые инструменты – два гобоя, фагот и две валторны. Они-то вместе со струнными создают невероятный драматизм первой части симфонии».

Однако у этого нововведения была и другая задача. Ведь в конце произведения композитор повторяет весь процесс в обратной последовательности. Что из этого вышло – узнаете в программе…

Эфир 27 декабря 2017 года в 18:30 (мск)