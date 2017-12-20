Предвестник симфонизма

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник продолжает разговор о симфоническом оркестре и возвращается к истокам становления этого грандиозного достижения человеческой мысли. А нас вновь ждет встреча с гениальным Иоганном Себастьяном Бахом…

Михаил Казиник: «После двух передач о грандиозном составе оркестра XIX века – бетховенского и вагнеровского, а затем и ХХ-го – скрябинского, мы вернемся к истокам, тому, как это формировалось; и почему мы говорим сегодня, что понимание и понятие симфонического оркестра – это одно из основных понятий резвившейся цивилизации. Это гордость человечества и гордость нашей культуры – то, как это произошло, соединившись в красках, тембрах и регистрах…»

В своей музыке Бах сделал множество открытий, обогативших человечество на многие столетия вперед. Уже тогда, убежден Михаил Казиник, он показал «все бесконечные возможности развития музыки в будущем, в том числе и музыкального симфонизма». А доказательством этого нам, конечно же, служит музыка.

Однако Бах был не единственным барочным композитором, кто предвосхитил идеи симфонической музыки. О другом гении той эпохи, узнаете в нынешнем выпуске программы...

Эфир 20 декабря 2017 года в 18:30 (мск)