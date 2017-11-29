Любовь вселенских масштабов

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник представляет еще одну передачу о музыке любви. Вы услышите несколько совершенно медитативных и прекрасных творений, посвященных этому великому чувству…

Любовь – непостижимое, переполняющее чувство. Она имеет множество ликов и не всегда адресована только человеку. Восторженность природой, восхищение пением птиц, очарованность живописным пейзажем – всё это тоже проявления любви. Случается любовь поистине вселенского размаха – быть может, именно она вдохновила английского композитора Густава Холста написать свою космическую сюиту «Планеты»; или безграничная любовь к морю, как это было в жизни великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова.

В программе звучат произведения:

- Г. Холста – «Венера» из симфонической сюиты «Планеты»;

«Эта музыка – астрологическая, и в данном случае “Венера” выступает, как вестник мира и гармонии на земле. Здесь создается ощущение неземной атмосферы любви и покоя»

- Н.А. Римского-Корсакова – «Царевич и царевна» из симфонической сюиты «Шехеразада»;

«Всю свою страсть к морю и чудесам дальних стран композитор воплотил в своей прекрасной музыке. Его музыка – абсолютный шедевр гармонии…»

Эфир 29 ноября 2017 года в 18:30 (мск)