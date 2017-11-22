Салют любви

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

В программе Михаила Казиника продолжается разговор о музыке любви. На этот раз вас ждет салют любви Эдуарда Элгара, печальные и чувственные образы испанского гения Энрике Гранадоса и “великий антидепрессант” от Иоганна Себастьяна Баха, построенный на контрапункте двух влюбленных… скрипок.

«Среди мелодий последних столетий есть некоторые, которые сама любовь, сам символ музыки, сам символ красоты, совершенства, гармонии» (Михаил Казиник).

Любовь пробуждает в творческих людях гениев, дарует ощущение счастья, но иногда и губит. Любовь не пощадила выдающегося испанского композитора Энрике Гранадоса: пытаясь спасти любимую жену, он трагически погиб в море; после смерти обожаемой супруги крупнейший классик английской музыки Эдуард Элгар не написал больше ничего стоящего, а непоколебимая вера в вечность вдохновила Баха на создание музыки рая.

В программе звучат произведения:

- Э. Элгара – «Salut d’Amour»;

«Эта музыка у меня ассоциируется с самым роскошным букетом цветов – с его запахами и невероятными оттенками – с какой-то гениальной японской европейской икебаной»

- И.-С. Баха – Вторая часть двойного концерта ре минор для двух скрипок с оркестром;

«Когда слышишь эту музыку, веришь в рай, независимо от того верующий ты или атеист, потому что эту музыку невозможно создать без веры в вечность».

- Э. Гранадоса – «Красавица и соловей» (La maja y el ruiseñor) из вокального цикла «Гойески»;

«Эта музыка дышит теплом и горячей страстью, она принадлежит Испании».

Эфир 22 ноября 2017 года в 18:30 (мск)