Любовь на комический лад

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник меняет музыкальный курс и обращается к опере. Вас ждет одна из самых веселых и непредсказуемых опер в истории этого жанра – лёгкая, искрометная, с целым букетом восхитительных мелодий! И всё это «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти…

Михаил Казиник: «За свою жизнь композитор Доницетти написал 74 оперы, из которых более половины было создано к 34-м годам. Казалось бы, о каком качестве может идти речь: ведь как композитор он работал 26 лет, а это значит три оперы в годы. О-пе-ры – и не маленьких одноактных, а настоящих больших – и драматических, и трагических, и комических, и радостных, и веселых, и остроумных... Это было что-то невероятное! Даже история написания нашей оперы тоже весьма необычна. Директор театра в Милане попросил его срочно написать оперу, потому что композитор, которому они заказали оперу, не сумел этого сделать к назначенному сроку. И зная, что только Доницетти может спасти ситуацию, директор обратился к нему с просьбой “срочно” написать оперу. “Я докажу, – сказал Доницетти, – что смогу написать оперу за четырнадцать дней”. И хотя за четырнадцать дней оперу он не написал, это ему всё равно удалось сделать в рекордно быстрые сроки – менее чем за два месяца. Это и был «Любовный напиток».

Нам предстоит познакомиться с очаровательными, забавными и по-итальянски трогательными героями оперы, чтобы вместе с ними окунуться в водоворот невероятных событий, где все замешано на любви, юношеской непокорности и самой обыкновенной магии!..

Эфир 8 ноября 2017 года в 18:30 (мск)