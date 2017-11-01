Моцарт-романтик: взгляд в будущее

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Нынешнюю передачу Михаил Казиник посвящает двум “необычным, странным сонатам Моцарта”. Они написаны двадцатидвухлетним композитором в расцвете сил – в жизни Моцарта всё только начинается, однако чувство одиночества и печали проступает в них особенно сильно…

Михаил Казиник: «Когда вы послушаете Сонату ми минор для скрипки и фортепиано в двух частях, то те из вас, кто не знают этой музыки, испытают потрясение уже в самом начале. Эта музыка вне времени и вне стиля, и уж точно это совсем не моцартовское рококо – в ней нет никаких элементов барочности. В ней есть будущее – когда тема, с которой начинается первая часть будет все время возвращаться, вступать в борьбу сама с собой, звучать то обреченно, то будто удары судьбы. Спасение в ней только пульс – ритм, который появляется на смену этой теме. Вторая часть сонаты – словно предвосхищение Шопена и его романтического одиночества. Что же случилось с Моцартом? Почему эта соната стала такой неожиданной?..»

Эфир 1 ноября 2017 года в 18:30 (мск)