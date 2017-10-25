Один на один с Богом

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Передача Михаила Казиника посвящена Святославу Рихтеру – непостижимому, таинственному, бесконечному… Это один из величайших музыкантов ХХ века. И хотя он не композитор, а всего лишь пианист, Михаил Казиник убежден, что перед нами гений уровня Иоганна Себастьяна Баха.

Михаил Казиник: «Обычно считается, что композитор – творец, гений – разговаривает с Богом, а исполнитель в самом лучшем случае разговаривает с самим композитором. В большинстве случаев, наверное, так и есть. Неслучайно существует давний спор о том, как играть: играть себя в своем нынешнем времени или играть композитора в его, том, времени. Этого вопроса никогда не существовало для такого гениального человека, как Святослав Теофилович Рихтер…»

В программе звучат Четыре маленьких дуэта для клавесина и органа Иоганна Себастьяна Баха. Рихтер исполняет их на рояле. «Это музыка, которая дарует очищение души, – говорит Михаил Казиник. – Такое впечатление, что Бах один на один с Богом, но особенно это ощущается, когда играет Рихтер».

Повтор от 25 марта 2015 года.

Эфир 25 октября 2017 года в 18:30 (мск)