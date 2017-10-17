Музыка китайского импрессионизма и кубинское помешательство Гершвина

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

В программе Михаила Казиника – все новые и новые сюрпризы. Однако нынешняя передача совсем особая, потому что начнем мы ее не с музыки, а с вопроса, весьма далекого от нее. Скажите, вы когда-нибудь пробовали китайский чай Пуэр?..

Этот экзотический напиток производится в китайской провинции Юньнань. Те, кто там бывали, утверждают, что это самое красивое место на земле. А мы с вами посетим его с помощью музыки.

Выдающийся китайский композитор Ванг Кси Линь получил потрясающее китайское и европейское музыкальное образование. Он писал музыку, которая исходит из древнейших китайских традиций и ладов, но при этом подходит для исполнения европейским симфоническим оркестром. К числу его самых знаменитых произведений относится и сюита под названием «Картинки из Юньнань».

Михаил Казиник: «Эта музыка должна была завоевать весь мир, потому что в ХХ веке не так уж много произведений, которые отражали бы дух далекого народа и далекой культуры, но при этом были бы абсолютно европейскими. Здесь и настоящий импрессионизм, и богатейшая оркестровая палитра, и талантливейшие яркие мелодии…»

Мы услышим ту часть сюиты, которая называется «Весенний дождь над чайной плантацией». Величайший контраст ей составляет «Кубинская увертюра» Джорджа Гершвина...

Эфир 18 октября 2017 года в 18:30 (мск)