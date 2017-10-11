Музыка для королевских ушей: из империи в сказку

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник продолжает потчевать радиослушателей "конфетами для ушей". Речь идет о прекрасной музыке, которая когда-то сочинялась для королей, а с годами стала достоянием всего человечества…

«Однако мелодии для королевских ушей призваны не только услаждать и радовать, – напоминает Михаил Казиник. – Они должны быть еще могучими, жесткими, величественными, как империя; они должны радовать королей, и короли должны чувствовать, что в этой музыке отражается их сила и могущество».

Именно такую музыку писал для королей и сильных мира сего Георг Фридрих Гендель, за что был удостоен и немалых денег, и почета, и, в конце концов, местом его погребения стало Вестминстерское аббатство.

Генделя мы еще услышим. Но сначала нас ждут не великие короли, а… сказочный царь. Любимый с детских лет царь Гвидон из знаменитой пушкинской сказки. Вы услышите царский марш, который “составит разительный контраст всем королевским и царским маршам”, потому что он – русский, добрый и абсолютно сказочный…

Эфир 11 октября 2017 года в 18:30 (мск)