Музыка для королевских ушей

Музыка, которая вернулась

Среда, 18:30



Повтор: Суббота, в 15:30;



Михаил Казиник

Михаил Казиник приготовил для радиослушателей “несколько совершенно прелестных мелодий”. Вы узнаете, почему та музыка, которую мы за красоту и совершенство прозвали “конфетами для ушей”, изначально предполагалась для королей.

Михаил Казиник: «Когда писали такую музыку, ее писали для королевских ушей. Эта музыка не должна была оскорбить или расстроить короля. Скорее наоборот – показать мудрого, совершенного и гармоничного правителя».

Именно с такими правителями нас ожидают встречи в программе – австрийским императором Францем II, мудрым царем Соломоном и праздничным «Королем-Солнце» Людовиком XIV. Вы услышите музыку для венценосных особ Йозефа Гайдна, Георга Фридриха Генделя и Жана Батиста Люлли.

Эфир 4 октября 2017 года в 18:30 (мск)