В эфире: «Меценат». Скрипач Чингиз Османов.

Меценат

Суббота, 15:00

Дата выпуска: 22.09.2018

21 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии завершился Международный скрипичный фестиваль «Ауэр. Наследие». В эфире радио «Орфей» мы следили за его событиями, знакомились с участниками, рассказывали о самых ярких моментах конкурса скрипачей, который также был включен в фестивальную программу. Но за кадром, как обычно это и случается, осталось то, что называют «кухней». Взглянуть на проект «со стороны» поможет замечательный петербургский скрипач Чингиз Османов, основатель коллектива «Симфониетта Санкт-Петербург».

22 сентября, 15:00 (мск)