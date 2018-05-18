Елена Анисимова: "Меценатство – признак цивилизованного общества!"

В гостях у Татьяны Цветковской – директор ГАСО Санкт-Петербурга Елена Анисимова.
Мы перелистаем страницы истории прославленного петербургского коллектива, поговорим о неординарных творческих проектах, в том числе ‑ благотворительных, побываем во Дворце Белосельских-Белозерских, где проходят концерты ГАСО Санкт-Петербурга, и вспомним о деяниях коллекционеров и меценатов князей Белосельских-Белозерских, которые внесли неоценимый вклад в развитие российской культуры.
Эфир 19 мая в 15:00 (мск)
Елена Анисимова, директор СПБ ГАСО
Фотограф Анастасия Мазилевская-Гусарова
Фото предоставлены Ювелирным салоном "Частная коллекция"