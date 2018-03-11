Сергей Данилян: "Только на сцене можно доказать, что ты звезда!"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 11.03.2018

В день 200-летия со дня рождения великого Мариуса Петипа нельзя пройти мимо балетной темы. 11 марта мы встречаемся с главой агентства Ardani Artists Сергеем Даниляном.

Продюсер номер один в мире балета, «второй Дягилев», автор идеи и инициатор проведения самых громких балетных проектов, импресарио, перевернувший представления о современном танце – все эти громкие титулы Сергей Данилян заслужил благодаря безграничной любви к искусству танца, фантастической самоотдаче и колоссальному опыту работы, которым он с радостью готов поделиться.

Эфир 11 марта 2018 года в 15:30 (мск)