Владимир Смирнов: "Благотворительность – образ жизни"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 11.02.2018

Мы вновь встречаемся с бизнесменом, филантропом, основателем благотворительного фонда «Образ жизни», Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина и Центра «Благосфера» Владимиром Смирновым.

Мы поговорим о поддержке искусства и развитии благотворительности.

Владимир Смирнов помогает молодым художникам, дружит с прославленными режиссерами, музыкантами, балетмейстерами, участвует в проектах социальной направленности.

В. Смирнов: "95% своего времени я занимаюсь благотворительностью".

Эфир 11 февраля 2018 года в 15:30 (мск)