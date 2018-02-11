Владимир Смирнов: "Благотворительность – образ жизни"

Мы вновь встречаемся с бизнесменом, филантропом, основателем благотворительного фонда «Образ жизни», Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина и Центра «Благосфера» Владимиром Смирновым.
Мы поговорим о поддержке искусства и развитии благотворительности.
Владимир Смирнов помогает молодым художникам, дружит с прославленными режиссерами, музыкантами, балетмейстерами, участвует в проектах социальной направленности.
В. Смирнов: "95% своего времени я занимаюсь благотворительностью".
Эфир 11 февраля 2018 года в 15:30 (мск)