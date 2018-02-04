Владимир Смирнов: «Стремлюсь быть профессиональным меценатом»

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 04.02.2018

Герой программы «Меценат» бизнесмен, филантроп, основатель благотворительного фонда «Образ жизни», Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, а также Центра развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» Владимир Смирнов.

Владимир Смирнов занимается благотворительностью многие годы. Человек невероятно увлеченный, он заражает своим энтузиазмом других и щедро делится уникальным опытом.

В. Смирнов: «Центр „Благосфера“ — инфраструктурный проект, площадка, которая помогает людям прийти в благотворительность, организациям — обменяться опытом, получить новые знания и навыки. Эта идея долго готовилась. В ее создании участвовали около 70 НКО, порядка 20 экспертов из благотворительной среды. Общение с фондами и экспертами привело к созданию „Благосферы“ в ее нынешнем виде».



Мы поговорим о направлениях работы, разноплановых и оригинальных проектах «Благосферы», об историческом здании, в котором разместился Центр и о творческом, позитивном духе, который за короткий период времени удалось вдохнуть в старые стены.

Эфир в воскресенье, 4 февраля, в 15:30.