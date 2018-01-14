Протоиерей Михаил Потокин: "Благотворительности нужно учить!"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 14.01.2018

В гостях у Татьяны Цветковской председатель социального отдела Московской епархии протоиерей Михаил Потокин и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата Василий Рулинский.

Более 4000 церковных социальных служб и инициатив на территории России, в том числе 52 приюта для женщин в кризисной ситуации, 115 центров гуманитарной помощи, 95 церковных приютов для бездомных, более 400 проектов помощи инвалидам, более 200 церковных центров помощи наркозависимым, в том числе более 70 реабилитационных центров для наркозависимых, более 40 богаделен (церковных приютов для одиноких стариков), 566 групп милосердия, 328 добровольческих объединения, 453 сестричества милосердия… Самые внушительные цифры не дают полного представления о колоссальной социальной работе, инициированной Русской Православной церковью.

Мы поговорим о направлениях деятельности Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата, добровольческом служении, заглянем в историю и порассуждаем над тем, какой смысл несет понятие «добрые дела».

Эфир 14 января в 15:30