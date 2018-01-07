Начни год с милосердия!

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 07.01.2018

7 января, в праздник Рождества Христова мы встречаемся с представителями православной службы помощи "Милосердие" Анной Белавиной и Диной Скворцовой.

В рождественские дни все мы становимся чуть-чуть добрее, чаще задумываемся над тем, кому, как и чем мы можем помочь. В преддверии великого праздника проводится множество благотворительных проектов в пользу сирот, стариков, больных, обездоленных, и первая в 2018-м году акция православной службы помощи "Милосердие" –"Начни год с милосердия!" – замечательный повод присоединиться к сообществу друзей одной из самых известных благотворительных организаций России.

У благотворительности нет границ. 27 проектов службы «Милосердие» расположены в разных частях Москвы, а некоторые программы распространяются на всю Россию. За год «Милосердие» помогает более чем 20 000 нуждающихся.

Мы поговорим о деятельности службы помощи, церковной благотворительности, неравнодушных людях и, разумеется, о празднике Рождества и волшебных и желанных рождественских подарках.

Эфир 7 января в 15:30