Новогодние традиции Никулиных

В канун Нового года отправляемся в цирк в компании представителей легендарной династии Никулиных.
Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин расскажет об удивительных цирковых традициях (в том числе и новогодних!) и вспомнит о том, как было принято встречать Новый год в его семье. В преддверии Года желтой собаки мы узнаем, собаки каких пород выступают в цирке, и познакомимся с питомцами Никулиных.
Запасайтесь хорошим настроением. Будет не только интересно, но и очень весело!
Эфир 31 декабря в 15:30