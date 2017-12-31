Новогодние традиции Никулиных

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 31.12.2017

В канун Нового года отправляемся в цирк в компании представителей легендарной династии Никулиных.

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин расскажет об удивительных цирковых традициях (в том числе и новогодних!) и вспомнит о том, как было принято встречать Новый год в его семье. В преддверии Года желтой собаки мы узнаем, собаки каких пород выступают в цирке, и познакомимся с питомцами Никулиных.

Запасайтесь хорошим настроением. Будет не только интересно, но и очень весело!

Эфир 31 декабря в 15:30