Максим и Юрий Никулины в программе "Меценат"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 24.12.2017

В программе «Меценат» мы встречаемся с представителями легендарной династии – сыном и внуком Юрия Владимировича Никулина, Максимом и Юрием Никулиными. Речь пойдет об истории Цирка на Цветном бульваре, цирковых представлениях начала прошлого века, цирковых оркестрах и деятельности Регионального Общественного Благотворительного Фонда помощи артистам цирка «Цирк и Милосердие».

М. Никулин: «Для отца это всегда было очень важно – помогать коллегам. Когда ему исполнилось 75 лет, ветераны цирка решили сделать ему подарок. Они принесли из дома, у кого что было – у кого-то серебряная ложка, у кого-то старое колечко – и заказали серебряную медаль «За доброту и милосердие». Юрий Владимирович очень высоко ценил эту награду».

Эфир 24 декабря в 15:30