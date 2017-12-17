Евгения Корунова и Анна Талызина в программе "Меценат"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 17.12.2017

В гостях программы «Меценат» представители исторического факультета Московского государственного университета – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Евгения Валерьевна Корунова и кандидат исторических наук, доцент Анна Аркадьевна Талызина.

Последняя декада декабря – пик новогодних ёлок. Но есть особые места и особые ёлки. Те, о проведении которых не сообщают яркие постеры, билеты на которые отсутствуют у распространителей, да и сами события – разовые. Вот такую эксклюзивную новогоднюю ёлку уже не первый год проводит исторический факультет МГУ.

Мы поговорим о традициях меценатства и сегодняшних благотворительных программах с участием студентов и преподавателей МГУ, о деятельности сообщества «Не хлебом единым» и об увлеченных людях, энтузиастах, которые не жалеют сил и времени на добрые дела.

Эфир 17 декабря в 15:30