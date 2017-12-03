Полина Филиппова: "Благотворительность делает нашу жизнь лучше!"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 03.12.2017

В гостях у программы – Исполнительный директор благотворительного фонда Зиявудина Магомедова «Пери» Полина Филиппова.

Благотворительный фонд «Пери» – частный благотворительный фонд содействия развитию культурных, образовательных и социальных программ, созданный в 2012 г. по инициативе Председателя совета директоров Группы «Сумма» З.Магомедова.

Зиявудин Магомедов партнер некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России», член Попечительского Совета Большого театра России, ВГИКа, Дипломатической академии МИД РФ, а также Фонда Европейского Университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПБ). Является членом Российского Совета по международным делам (РСМД). В июне 2012 года вошел в Совет по модернизации экономики и инновационному развитию России при Президенте России, в Наблюдательный совет Исследовательского университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), в сентябре 2013 года стал членом Попечительского совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай».

История и современность, традиции и новаторство, Восток и Запад переплелились в деятельности Фонда "Пери".

В числе проектов Фонда – Бизнес-инкубатор «ПЕРИ Инновации», Образовательно-культурный центр «Периметр», Музейный комплекс «Дом Петра I в Дербенте». Мы побываем в древнем Дагестане, поговорим о проблемах сохранности и изучения памятников мировой культуры, узнаем о новейших технологиях музейного и архивного дела.

Эфир 3 декабря в 15:30