Дмитрий Аксенов: "Мы релевантны европейской действительности!"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 26.11.2017

Очередная встреча с бизнесменом и меценатом, председателем Совета директоров RDI Group Дмитрием Аксёновым посвящена классической музыке.

Благодаря энтузиазму Дмитрия Аксёнова последний Зальцбургский фестиваль музыкальные критики окрестили фестивалем с русским акцентом. Его героями стали Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Евгения Муравьева, Владимир Юровский, а также оркестр и камерный хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, буквально взорвавшие чопорную и консервативную Европу.

Эфир 26 ноября в 15:30