Дмитрий Аксенов: "Мы релевантны европейской действительности!"

Очередная встреча с бизнесменом и меценатом, председателем Совета директоров RDI Group Дмитрием Аксёновым посвящена классической музыке.
Благодаря энтузиазму Дмитрия Аксёнова последний Зальцбургский фестиваль музыкальные критики окрестили фестивалем с русским акцентом. Его героями стали Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Евгения Муравьева, Владимир Юровский, а также оркестр и камерный хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, буквально взорвавшие чопорную и консервативную Европу.
Эфир 26 ноября в 15:30