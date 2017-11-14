Дмитрий Аксёнов: "Про русскую культуру некому рассказать"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 14.11.2017

В гостях у программы «Меценат» бизнесмен и меценат, председатель Совета директоров RDI Group Дмитрий Аксёнов. Множество культурных событий мирового уровня происходит по инициативе и при непосредственном участии Дмитрия Аксёнова. Человек невероятной энергии, он заражает своим жизнелюбием других. Проекты, поддержанные Aksenov Family Foundation, трудно перечислить. Владелец ярмарки современного искусства Vienna Сontemporary, Президент международного общества друзей Галереи Альбертина, Президент общества «Российские друзья Зальцбургского фестиваля», Дмитрий Аксёнов расскажет о себе, своих увлечениях, вкусах и предпочтениях в искусстве.

Д. Аксёнов: «У нас колоссальная современная культурная традиция, просто про нее никто не знает. Какой бы у тебя продукт не был, если про него нет истории, его не существует! Вы знаете, сколько просмотров на Youtube собрал в этом году самый популярный музыкальный ролик? Четыре миллиарда! К сожалению, внимание людей рассеяно по такому количеству поводов, что если про тебя нет правильной истории, тебя нет. Главное препятствие – языковой барьер. Про русскую культуру некому рассказать!»

Эфир 19 ноября в 15:30