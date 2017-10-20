Музыкальная экзотика в коллекции Р. Калимуллина

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 20.10.2017

Наш гость – Народный артист России, композитор и коллекционер Рашид Калимуллин. Мы поговорим об уникальном собрании музыкальных инструментов и даже услышим, как звучит один из самых любопытных ее экспонатов.

Эфир 22 октября в 15.30