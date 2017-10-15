Борислав Струлёв: "Проблемы нужно решать!"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 15.10.2017

В гостях у программы «Меценат» прославленный виолончелист Борислав Струлёв.

Блистательный музыкант с огромным энтузиазмом занимается благотворительными и просветительскими проектами. С 2012-го года он является членом попечительского совета Благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька». Цель Фонда – повышение качества диагностики и лечения детей с онкологическими заболеваниями, а также всесторонняя помощь семьям больных детей. Основной получатель благотворительной помощи – ФГБУ «НИИ детской онкологии и гематологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.

Еще одно важное направление работы Б. Струлева связано с организацией и проведением музыкального фестиваля BelgorodMusicFest. Мы поговорим об истории Фонда развития классического музыкального искусства Белгородской области. Фонд был cоздан в 2011 г. по инициативе губернатора Белгородской области Евгения Савченко для поддержки развития классического музыкального искусства, поддержки творческих проектов филармонии и талантливой молодёжи области. Идею популяризации классического искусства поддержали более 30 меценатов – местных предпринимателей, представителей власти, духовенства, общественных деятелей.

Эфир 15 октября в 15.30.