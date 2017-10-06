Михаил Симонян: "Порой мы воспринимаем музыку слишком серьезно!"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 06.10.2017

Наш гость известный скрипач, меценат, Президент Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море», заместитель руководителя комиссии по предпринимательству в сфере культуры Российского союза промышленников и предпринимателей Михаил Симонян. Мы поговорим о партнерстве культуры и бизнеса, проектах Фонда «Открытое море», дружбе с прославленными музыкантами и родном для Михаила городе – Новосибирске.

М. Симонян: «Я прожил в Новосибирске до 11 лет. Вспоминая то непростое время, могу только преклоняться перед людьми, которые не останавливались, продолжали преподавать, развивать культуру. Помню, как мы ходили в консерваторию со своей лампочкой, потому что в государственном бюджете не было денег даже на это. Мы занимались в не отапливаемых помещениях. Я благодарен судьбе за то, что сегодня у меня есть возможность помочь своей альма-матер».

Эфир 8 октября в 15.30