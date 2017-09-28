Калининград – город меценатов

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 28.09.2017

Очередная встреча с Председателем совета директоров компании «АВТОТОР Холдинг» Валерием Горбуновым посвящена славным традициям меценатства.

Калининград, до 1946-го года называвшийся Кёнигсбергом, не случайно называют городом благотворителей. Благодаря щедрым пожертвованиям неравнодушных горожан здесь были построены больницы и школы, появились приюты и студенческие общежития. Калининградский зоопарк был основан в 1896 году предпринимателем Германом Классом на членские взносы благотворительного общества «Тиргартен» и при горячей поддержке меценатов. В 1892 году городской советник, банкир, доктор Вальтер Симон построил на территории огромного старого парка спортивно-игровые площадки, которые впоследствии передал в дар Кёнигсбергу. Ныне это стадион «Балтика», входящий в список выявленных объектов культурного наследия Калининградской области.

На АВТОТОРЕ не только помнят имена знаменитых меценатов, но следуют их примеру. Предприятие поддерживает важные культурные акции, участвует в строительстве и благоустройстве храмов Калининградской епархии, выступает генеральным спонсором многих знаковых проектов.

Эфир 1 октября в 15.30.