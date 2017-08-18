Кирилл Игнатьев: "В Плесе живут не только олигархи!"

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 18.08.2017

Очередная программа с участием бизнесмена и мецената, председателя Совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», Президента Фонда «Гордость Отечества» Кирилла Игнатьева.

Мы поговорим о старинном Плесе – городе, связанном с именем И. Левитана. В последние годы популярность Плеса очень растет. Здесь проводятся замечательные музыкальные фестивали: Левитановский фестиваль, Дачный фестиваль имени Шаляпина. К. Игнатьев искренне помогает любимому городу, поддерживает многие социальные и культурные проекты.

К. Игнатьев: «Почти 15 лет назад я впервые приехал в Плес. Я этот город очень полюбил. Потрясает ценность плесских видов, пейзажей, берега Волги, левитановская красота, сдержанные краски…»

Эфир 3 сентября в 15.30.