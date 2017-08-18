Кирилл Игнатьев: «У нас есть девиз: "Быть впереди первых!"»

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 18.08.2017

Гость Татьяны Цветковской – бизнесмен и меценат, председатель Совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», Президент Фонда «Гордость Отечества» Кирилл Игнатьев.

Речь пойдет о разнообразных увлечениях Кирилла Борисовича Игнатьева, глубоком интересе к уникальному искусству палехских мастеров, поддержке российских художников и популяризации интеллектуальных игр в России.

К. Игнатьев: «Одна из характеристик сегодняшней технологической революции – то, что она очень серьезно, очень радикально способствовала интересу к культуре. Культурные ценности относятся к числу вечных ценностей. С ростом технологий осознание того, что вечные ценности ограничены, все больше и больше возрастает».

Эфир 27 августа в 15.30.