Николай Зимин: «Мы отдаем Детской республике «Поленово» всю душу»

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 23.07.2017

Татьяна Цветковская продолжает разговор с бизнесменом и меценатом, членом Попечительского совета "Нового Арт Театра", председателем правления фонда поддержки лагеря «Детская республика «Поленово» Николаем Зиминым.

Один из старейших и лучших в стране детских лагерей – Детская республика «Поленово» – обрел новое дыхание благодаря горячему энтузиазму бывших своих воспитанников. Николай Зимин с благодарностью и любовью рассказывает о времени, проведенном на отдыхе в Поленово, о своих друзьях, которые столь же горячо, как и он, поддерживают развитие «Детской республики», о создании на материально-технической базе лагеря нового социально-культурного кластера.

Эфир 23 июля в 15:30 (мск)