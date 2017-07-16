Николай Зимин. Программа первая

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 16.07.2017

В гостях у Татьяны Цветковской бизнесмен и меценат, член Попечительского совета "Нового Арт Театра" Николай Зимин.

В Москве, по статистике, существует около двадцати частных театров. Один из самых успешных - "Новый Арт Театр" . В 2007 году на средства меценатов были произведены реконструкция и оснащение театра. Чем заинтересовал Николая Зимина авторский проект режиссера и драматурга Дмитрия Калинина? Что заставляет его многие годы помогать театру? Почему некоторые спектакли "Нового Арт Театра" он смотрел не по одному разу?

Ответы на эти и на другие вопросы в программе "Меценат", которая выйдет в эфир 16 июля.

Начало программы в 15:30 (мск)