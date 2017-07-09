Настоящий природный камень – застывшая музыка!

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 09.07.2017

В гостях у Татьяны Цветковской народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева и ювелир, дизайнер, главный художник Ювелирного дома «Кристалл мечты» Юлия Пузырёва, являющаяся автором драгоценного приза Международного конкурса молодых оперных певцов им. Римского-Корсакова в Тихвине.

Юлия Пузырева и Татьяна Цветковская

На этот раз речь пойдет о нынешнем состоянии ювелирного искусства, дизайне ювелирных украшений, необычных заказах, энергетике камней, о драгоценностях великих певиц, а также о дальнейших планах сотрудничества Ювелирного Дома «Кристалл мечты» и Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.



Юлия Пузырева: «Классическая музыка – это совершенно другой уровень! Для меня большая честь участвовать в подобных проектах. Я очень благодарна судьбе и Ларисе Абисаловне за эту возможность».

Эфир 9 июля в 15:30 (мск)