Драгоценный шмель - символ Международного конкурса оперных певцов им. Римского-Корсакова

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 02.07.2017

В гостях у программы «Меценат» – народная артистка России, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева и ювелир, дизайнер, главный художник ювелирного дома «Кристалл мечты» Юлия Пузырёва.





главный художник ювелирного дома «Кристалл мечты» Юлия Пузырёва

Мы побываем на родине Н.А. Римского-Корсакова – в Тихвине, где по инициативе Ларисы Гергиевой и при горячей и деятельной поддержке почетного гражданина Ленинградской области, Тихвина и Тихвинского района Виктора Николаевича Кирьянова несколько лет подряд проводится Международный оперный фестиваль и конкурс оперных певцов им. Римского-Корсакова. Приз конкурса – уникальный драгоценный шмель работы Юлии Пузырёвой.





Лариса Гергиева: «Виктор Николаевич Кирьянов – потрясающей души человек. Он совершенно далек от музыки, от искусства. Он просто обожает свой город и старается сделать все, чтобы в этом маленьком городе культурная жизнь была на высоте! И он преуспел в этом».





Юлия Пузырёва: «Я много работала для телевидения, кино, но подобный опыт, связанный с классической музыкой, я приобрела благодаря знакомству с Ларисой Абисаловной. Я очень люблю музыку Римского-Корсакова, а кроме того, я родилась в семье военного моряка и провела детство в Санкт-Петербурге и Севастополе. Я просто загорелась идеей создать для конкурса что-то знаковое и очень красивое. Мы сделали нашего шмеля из драгоценных металлов – золота и серебра, а в глаза вставили уральские изумруды, и в прошлом году с легкой руки Ларисы Абисаловны наши шмели разлетелись по разным странам мира».

Эфир 2 июля в 15:30 (мск)