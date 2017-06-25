Русская медная компания поддержит Челябинскую оперу

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 25.06.2017

В новом выпуске программы "Меценат" продолжается разговор с вице-президентом Русской медной компании Анной Шабаровой.

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин вошел в попечительский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. Глинки. Эта новость взбудоражила музыкальную общественность. Кому еще помогает Благотворительный Фонд РМК? Какие начинания поддерживает руководство компании?

Одна из важнейших тем – работа над образовательным проектом «Русская классическая школа», руководителем которого является Т. А. Алтушкина, супруга главы РМК И. Алтушкина. Проект, ориентированный на лучшие традиции отечественной школы, сегодня успешно живет и развивается. По классической программе занимаются более двух с половиной тысяч школьников в России и за рубежом, порядка трех десятков частных школ и гимназий используют эту образовательную систему. Об ее особенностях – в программе с участием А. Шабаровой.

Эфир 25 июня в 15:30 (мск)