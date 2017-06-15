Анна Шабарова: «Чем щедрее сердце руководителя, тем больше вклад компании в благотворительность»

В гостях программы "Меценат" - вице-президент Русской медной компании Анна Шабарова.
Русская медная компания – третий крупнейший производитель рафинированной меди в России – объединяет предприятия горнодобывающего и металлургического профиля, расположенные в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а так же на территории республики Казахстан. Штаб-квартира группы расположена в Екатеринбурге.
Возглавляет компанию известный меценат и благотворитель Игорь Алексеевич Алтушкин. При поддержке РМК возводятся грандиозные спортивные комплексы, ремонтируются школы и детские сады, выделяются средства на строительство и реставрацию православных храмов.
Благотворительный фонд РМК поддерживает многие творческие проекты – открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий», конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает». Именно РМК помогла осуществить нашумевшую постановку Роберта Стуруа в Московском театре «Et Cetera» «Ревизор. Версия» к юбилею Александра Калягина.
Об этом и многом другом – в программе с участием вице-президента Русской медной компании Анны Шабаровой.
Эфир 18 июня в 15:30 (мск)