Анна Шабарова: «Чем щедрее сердце руководителя, тем больше вклад компании в благотворительность»

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 15.06.2017

В гостях программы "Меценат" - вице-президент Русской медной компании Анна Шабарова.

Русская медная компания – третий крупнейший производитель рафинированной меди в России – объединяет предприятия горнодобывающего и металлургического профиля, расположенные в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях, а так же на территории республики Казахстан. Штаб-квартира группы расположена в Екатеринбурге.

Возглавляет компанию известный меценат и благотворитель Игорь Алексеевич Алтушкин. При поддержке РМК возводятся грандиозные спортивные комплексы, ремонтируются школы и детские сады, выделяются средства на строительство и реставрацию православных храмов.

Благотворительный фонд РМК поддерживает многие творческие проекты – открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», международный фестиваль кукольных театров «Петрушка Великий», конкурс исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает». Именно РМК помогла осуществить нашумевшую постановку Роберта Стуруа в Московском театре «Et Cetera» «Ревизор. Версия» к юбилею Александра Калягина.

Об этом и многом другом – в программе с участием вице-президента Русской медной компании Анны Шабаровой.

Эфир 18 июня в 15:30 (мск)