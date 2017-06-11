Музыкальные сокровища в коллекции РГБ

В гостях программы "Меценат" - исполняющий обязанности генерального директора Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов.
Среди памятных дат 2017-го года есть одна, весьма любопытная - 340 лет российскому нотопечатанию. Фонд нотных изданий и звукозаписей РГБ – это сотни тысяч уникальных нот, прижизненные издания Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя, Вивальди, Глюка. Первые издания сочинений Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Прокофьева, Шостаковича… Любопытно, не правда? О сокровищах РГБ – в программе с участием исполняющего обязанности генерального директора Российской государственной библиотеки Владимира Гнездилова.
Эфир 11 июня в 15:30 (мск)