Музыкальные сокровища в коллекции РГБ

Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 11.06.2017

В гостях программы "Меценат" - исполняющий обязанности генерального директора Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов.

Среди памятных дат 2017-го года есть одна, весьма любопытная - 340 лет российскому нотопечатанию. Фонд нотных изданий и звукозаписей РГБ – это сотни тысяч уникальных нот, прижизненные издания Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя, Вивальди, Глюка. Первые издания сочинений Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Прокофьева, Шостаковича… Любопытно, не правда? О сокровищах РГБ – в программе с участием исполняющего обязанности генерального директора Российской государственной библиотеки Владимира Гнездилова.

Эфир 11 июня в 15:30 (мск)