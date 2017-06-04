Российская государственная библиотека. Покровители, меценаты, дарители

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 04.06.2017

Наш гость – исполняющий обязанности генерального директора Российской государственной библиотеки Владимир Гнездилов. Мы поговорим о том, в чем ныне выражается меценатская поддержка библиотек, передаются ли в дар РГБ уникальные частные коллекции, совершим обзорную экскурсию по уникальным фондам крупнейшей российской библиотеки и заглянем в Музей книги.

В истории РГБ было немало меценатов. Румянцевский музей, от которого ведет свою историю РГБ, возник на основе коллекции, которую при жизни собрал, а частью унаследовал Н.П. Румянцев. Граф, выдающийся государственный и общественный деятель, министр иностранных дел, Государственный канцлер России, председатель Государственного совета. Занимался изучением истории России, являясь меценатом и просветителем. Всю жизнь Румянцев собирал коллекцию, в которой в результате набралось более 28 тысяч книг, рукописи, этнографические, археологические материалы, монеты, минералы, живопись, скульптура. Рукописи и книги, а иногда и целые библиотеки покупались в России и Европе. Вокруг Николая Петровича образовался Румянцевский кружок, в котором велись исследования русских документальных памятников, рукописей, первопечатных книг, организовывались экспедиции. На издательские проекты, создание библиотек, учебных заведений Румянцев не тратил ни копейки из государственной казны, а вкладывал свои личные средства.

Эфир 4 июня в 15:30 (мск)