Россия и Германия: музыканты и меценаты

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 28.05.2017

Мы продолжаем разговор с представителем Фонда Гартов в России Ларисой Попковой.

В 2012 году, к 20-летию Фонда Гартов, вышла книга с говорящим названием – «Музыканты и меценаты» – двуязычный сборник статей, рассказывающий о русско-немецких музыкальных связях, о ключевых моментах в истории петербургской консерватории, у истоков которой стояла Великая княгиня Елена Павловна, урожденная Фридерика Шарлотта Марией Вюртембергская.

Лариса Попкова: «В этом сборнике было размещено несколько статей, посвященных ветви герцогов Мекленбургских, связанных с фон Бернсторффами, которые основали Фонд Гартов. Дочка Великой княгини Елены Павловны Екатерина Михайловна была женой герцога Александра Мекленбургского. Эстафета по поддержке классической музыки перешла по наследству от Елены Павловны к Екатерине Михайловне, которая вместе с герцогом – композитором и виолончелистом – продолжала традиции у себя в Ораниенбауме. По-прежнему оказывалась помощь неимущим студентам, композиторы получали заказы на новые сочинения. А герцог Мекленбургский, как наш Митрофан Беляев, всегда активно поддерживал камерную музыку».

Когда мы говорим о культурных связях, то имеем в виду не только финансовую сторону вопроса, но, в первую очередь, творческое сотрудничество. Немецких имен в истории русской музыки – не перечесть. Учителем П. И. Чайковского был Р. В. Кюндингер. Свой Первый фортепианный концерт Чайковский посвятил Г. фон Бюлову – немецкий пианист и дирижёр был не только поклонником русской музыки, но и страстным пропагандистом её в Германии и других странах мира. В Петербурге сделали свою карьеру И. Пикель и И. Вайкман, десятки лет служившие в Мариинском театре. Гордость немецкой оперной сцены Г. Зонтаг, впервые приехав на гастроли в Петербург, услышала на одном из домашних вечеров романс А. Алябьева «Соловей». Певица украсила мелодию колоратурными вариациями и стала первой иностранной исполнительницей этого русского романса. А. Гензельт впервые появился в Петербурге, будучи уже знаменитым пианистом-виртуозом. Он остался здесь до конца жизни, принял российское подданство, приобрёл друзей в лице Глинки, Даргомыжского, Балакирева.

Ну, и, наконец, Петербург в разное время посетили три великих немецких композитора – Шуман, Вагнер, Рихард Штраус…

Программа "Меценат". Эфир 28 мая в 15:30 (мск)

Юбилей Фонда Гартов