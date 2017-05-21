Юбилей Фонда Гартов

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 21.05.2017

Четверть века славной истории Санкт-Петербургской консерватории прошли в содружестве с немецким благотворительным Фондом Гартов. О значении последнего - ближайший выпуск "Мецената".

Благотворительный фонд был организован в Германии в 1992 году. Свое название - Гартов - фонд получил по имени расположенной в Нижней Саксонии родовой резиденции графского рода Бернсторфф. Там в 1992 году выступал выпускник Петербургской консерватории, в настоящее время профессор Дрезденской высшей школы музыки, пианист Аркадий Ценципер, который рассказал фон Бернсторффу о консерватории, ее проблемах, и граф очень живо откликнулся на них. На средства немецких филантропов был зарегистрирован фонд, который начал свою деятельность с выплаты стипендий профессорам и студентам музыкального вуза. За эти годы было организовано множество проектов, конкурсов, фестивалей. Были подарены музыкальные издания и ноты, выделены средства на реставрацию редких и ценных материалов, хранящихся в фондах Научной библиотеки консерватории, куплены музыкальные инструменты. Об этом и о многом другом - в программе с участием представителя Фонда Гартов в России Ларисы Попковой.

Эфир 21 мая в 15:30 (мск)