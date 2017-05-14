Оксана Федорова. Программа вторая

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 14.05.2017

Мы продолжаем разговор с президентом Благотворительного фонда «Спешите делать добро!», телеведущей, актрисой, певицей, победительницей международных конкурсов красоты Оксаной Федоровой.

Речь пойдет о необычном проекте Воронежского театра оперы и балета: сценические костюмы для оперы Леонкавалло «Паяцы» будут взяты из дизайнерской коллекции, автором которой является Оксана Федорова. Мы поговорим о родном для Оксаны Пскове, ее любви классической музыке и серьезных занятиях вокалом.

Эфир 14 мая в 15:30 (мск)