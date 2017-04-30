Вячеслав Зильберборд. Программа вторая

Радиопрограмма: Меценат

Воскресенье, 15:30;

Виктор Добросоцкий

Дата выпуска: 30.04.2017

В ближайшее воскресенье мы вновь встречаемся с президентом Фонда поддержки музыкального образования, основателем Международного скрипичного фестиваля, петербургским бизнесменом и меценатом Вячеславом Зильбербордом.

Мы поговорим о проектах фонда и программе скрипичного фестиваля, о мировом рынке музыкальных инструментов, о скрипках, купленных на Западе и о молодых российских скрипачах.

Вячеслав Зильберборд: «Когда мы собирались покупать коллекцию, то не обладали большим количеством ресурсов. Мы не покупали этикетки, нам важно было купить хорошо звучащий инструмент. И заметьте, скрипка разыгрывается и с каждым месяцем звучит все лучше! Наши скрипки не лежат без работы, на этих скрипках дети играют».

Эфир 30 апреля в 15:30 (мск)